Бетербиев проигрывал Гвоздику по судейским запискам в момент нокаута

Российский боксёр Артур Бетербиев проигрывал раздельным решением судей на момент окончания девятого раунда поединка с Александром Гвоздиком за титулы в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC, сообщает BoxingScene.



Один из судей по итогам первых девяти раундов отдавал победу Гвоздику, поставив его победителем в шести раундах из девяти. Второй судья отдал победу в пяти раундах Гвоздику против четырёх раундов у Бетербиева.



Третий судья поставил в шести раундах 10 баллов Бетербиеву и в трёх — Гвоздику, в том числе сняв один балл с Гвоздика в девятом раунде. Таким образом, по итогам девяти раундов счёт был в пользу Гвоздика — 87:84, 86:85, 83:87.



Напомним, поединок завершился в 10-м раунде победой россиянина Артура Бетербиева нокаутом. Для Бетербиева эта победа стала 15-й в 15 поединках. Гвоздик потерпел первое поражение в карьере.