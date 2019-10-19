Бетербиев — Брэдли: возможно, однажды я стану хорошим боксёром
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев пообщался после своей победы над Александром Гвоздиком с экс-чемпионом мира Тимоти Брэдли. Последний давал свои комментарии о бое в рингсайде, как вдруг к нему подошёл россиянин.
«Я сегодня не был хорош. Мой джеб почему-то не работал, не знаю почему», — сказал Бетербиев. Американец ответил, что в таком случае он бы хотел увидеть, что Бетербиев считает хорошим выступлением в своём исполнении.
Артур с улыбкой сказал следующее: «Возможно, однажды я стану хорошим боксёром». Соответствующий диалог размещён на канале FightHype в YouTube.
Ранним утром 19 октября мск Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям.
- 19 октября 2019
-
22:59
-
22:49
-
21:50
-
21:13
-
20:43
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
18:45
-
17:41
-
17:16
-
17:02
-
16:34
-
15:13
-
14:23
-
13:40
-
12:14
-
11:19
-
10:03
-
09:56
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:13
-
08:34
-
07:53
-
07:33
-
06:54
-
01:03
-
00:58
- 18 октября 2019
-
23:33
-
23:17
-
22:42
-
21:33
-
20:22
Партнерский контент