Бетербиев — Брэдли: возможно, однажды я стану хорошим боксёром

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев пообщался после своей победы над Александром Гвоздиком с экс-чемпионом мира Тимоти Брэдли. Последний давал свои комментарии о бое в рингсайде, как вдруг к нему подошёл россиянин.

«Я сегодня не был хорош. Мой джеб почему-то не работал, не знаю почему», — сказал Бетербиев. Американец ответил, что в таком случае он бы хотел увидеть, что Бетербиев считает хорошим выступлением в своём исполнении.

Артур с улыбкой сказал следующее: «Возможно, однажды я стану хорошим боксёром». Соответствующий диалог размещён на канале FightHype в YouTube.

Ранним утром 19 октября мск Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям.