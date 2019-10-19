Уайт назвал потенциальных соперников Макгрегора
Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о возвращении экс-чемпиона организации Конора Макгрегора в октагон. Функционер назвал имена потенциальных соперников ирландца.
«Думаю, он подерётся уже в 2020 году. Кто будет его следующим соперником? В ноябре нас ждёт поединок Нэйта Диаса с Хорхе Масвидалем, и победитель этой встречи может стать его противником. Также у нас есть Дональд Серроне и Джастин Гэтжи. Но на данный момент Конор по-настоящему хочет боя с Нурмагомедовым. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Уайта Boston Globe.
Напомним, предыдущий поединок Конора Макгрегора датирован октябрём 2018 года. Тогда на турнире в Лас-Вегасе он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.
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