Уайт назвал потенциальных соперников Макгрегора

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о возвращении экс-чемпиона организации Конора Макгрегора в октагон. Функционер назвал имена потенциальных соперников ирландца.

«Думаю, он подерётся уже в 2020 году. Кто будет его следующим соперником? В ноябре нас ждёт поединок Нэйта Диаса с Хорхе Масвидалем, и победитель этой встречи может стать его противником. Также у нас есть Дональд Серроне и Джастин Гэтжи. Но на данный момент Конор по-настоящему хочет боя с Нурмагомедовым. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Уайта Boston Globe.

Напомним, предыдущий поединок Конора Макгрегора датирован октябрём 2018 года. Тогда на турнире в Лас-Вегасе он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.