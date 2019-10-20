Тренер: у Гвоздика была боль в затылке, врачи увидели что-то на снимке

Тедди Атлас, тренер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александра Гвоздика, рассказал о состоянии подопечного после поражения от Артура Бетербиева. Сразу после завершения схватки украинец отправился в больницу, врачи не стали его отпускать, а после дополнительных обследований оставили в учреждении ещё на один день.
«Я по-прежнему с Александром. Приехал с ним в больницу после боя, он чувствовал боль в затылке. Врачи сделали сканирование и увидели что-то небольшое. Через шесть часов они провели ещё одно сканирование и захотели, чтобы ради безопасности мы побыли в больнице ещё сутки. Поэтому мы отменили вылет. Я останусь здесь и побуду с ним. В воскресенье он останется у меня дома, в Нью-Йорке, а уже в понедельник он отправится домой. С ним всё в порядке», — приводит слова Атласа ESPN.
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