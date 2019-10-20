Арум: Гвоздик до восьмого раунда уверенно побеждал Бетербиева

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился впечатлениями от объединительного поединка в полутяжёлом весе между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым. По словам функционера, украинец уверенно выигрывал бой вплоть до восьмого раунда, когда Бетербиев внёс коренной перелом в ход встречи.

«Гвоздик выигрывал бой. Это был близкий для него, но победный поединок. Понятно, что Бетербиев стал отыгрываться в последних раундах. Думаю, что вплоть до восьмой трёхминутки Гвоздик уверенно побеждал», — приводит слова Арума BoxingScene.

В результате победы над Гвоздиком Артур Бетербиев стал чемпионом мира по двум версиям — WBC и IBF. Ожидается, что в 2020 году россиянин может провести объединительный бой с Дмитрием Биволом.