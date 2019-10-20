Бетербиев: плевать, что я проигрывал на карточках судей

Чемпион мира по версии IBF и WBC в полутяжёлом весе Артур Бетербиев признался, что не придаёт значения тому, что он проигрывал по очкам Александру Гвоздику в объединительном поединке.

«Я пытался просто боксировать и нокаут пришёл. Я не нацеливался на досрочную победу. Один нокдаун, второй, третий. Я просто продолжал работать, пока рефери не остановил встречу. Это был важнейший бой в моей жизни.

Счёт на карточках судей? Не удивлён, что он был не в мою пользу, но мне плевать на это", — приводит слова россиянина ESPN.

Напомним, что ранним утром 19 октября Артур Бетербиев на турнире по боксу в Филадельфии нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям. Для украинца это поражение стало первым в карьере.