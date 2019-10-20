Бетербиев: плевать, что я проигрывал на карточках судей
Чемпион мира по версии IBF и WBC в полутяжёлом весе Артур Бетербиев признался, что не придаёт значения тому, что он проигрывал по очкам Александру Гвоздику в объединительном поединке.
«Я пытался просто боксировать и нокаут пришёл. Я не нацеливался на досрочную победу. Один нокдаун, второй, третий. Я просто продолжал работать, пока рефери не остановил встречу. Это был важнейший бой в моей жизни.
Счёт на карточках судей? Не удивлён, что он был не в мою пользу, но мне плевать на это", — приводит слова россиянина ESPN.
Напомним, что ранним утром 19 октября Артур Бетербиев на турнире по боксу в Филадельфии нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям. Для украинца это поражение стало первым в карьере.
- 20 октября 2019
-
13:24
-
12:56
-
11:37
-
10:15
-
09:05
-
00:37
-
00:14
- 19 октября 2019
-
23:41
-
22:59
-
22:49
-
21:50
-
21:13
-
20:43
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
18:45
-
17:41
-
17:16
-
17:02
-
16:34
-
15:13
-
14:23
-
13:40
-
12:14
-
11:19
-
10:03
-
09:56
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:13
-
08:34
-
07:53
-
07:33
Партнерский контент