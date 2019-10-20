Сен-Пьер показал, как тренируется перед возможным боем с Хабибом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер опубликовал фото со своей тренировки. Занятия с ним проводил знаменитый специалист Фредди Роуч. Американец является тренером чемпиона мира WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
«Мощная тренировка с Фрэдди Роучем в Лос-Анджелесе. Он помогает мне оставаться готовым. Просто на случай моего возвращения!» — написал Сен-Пьер.
Фото доступно на странице Жоржа Сен-Пьера в «Инстаграме».
Роуч семь раз становился победителем в номинации «Тренер года» по версии Ассоциации журналистов, пишущих о боксе: в 2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 годах.
Ранее Сен-Пьер не раз заявлял, что рассмотрит возможность возобновления карьеры ради поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Последний также заинтересован в этой встрече.
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