Порье объяснил, почему Макгрегор хотел сразиться с Эдгаром, а не с ним

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал желание Конора Макгрегора подраться с Фрэнки Эдгаром, вместо того чтобы ответить на его вызов. Макгрегор сообщил, что выйдет в октагон с Эдгаром, однако президент UFC Дэна Уайт отказал ирландцу в этом поединке.
«Фрэнки — жёсткий парень, великий чемпион. Но он проиграл последние два боя и планировал сбросить вес до 135 фунтов. Невероятно уважаю Фрэнки, но Макгрегор мог подумать, что он для него более удобный соперник», — цитирует Порье ESPN.
Порье спросили, как ему кажется, боится ли его Макгрегор.
«Не думаю, что Конор вообще кого-либо боится. Не знаю, боится ли он именно меня, но он, возможно, ищет наиболее подходящий для себя бой.
Нам никогда не предлагали такой бой. Это просто я продвигал идею. И продолжаю надеяться», — ответил он.
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