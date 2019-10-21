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Порье объяснил, почему Макгрегор хотел сразиться с Эдгаром, а не с ним

Порье объяснил, почему Макгрегор хотел сразиться с Эдгаром, а не с ним
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал желание Конора Макгрегора подраться с Фрэнки Эдгаром, вместо того чтобы ответить на его вызов. Макгрегор сообщил, что выйдет в октагон с Эдгаром, однако президент UFC Дэна Уайт отказал ирландцу в этом поединке.

«Фрэнки — жёсткий парень, великий чемпион. Но он проиграл последние два боя и планировал сбросить вес до 135 фунтов. Невероятно уважаю Фрэнки, но Макгрегор мог подумать, что он для него более удобный соперник», — цитирует Порье ESPN.

Порье спросили, как ему кажется, боится ли его Макгрегор.

«Не думаю, что Конор вообще кого-либо боится. Не знаю, боится ли он именно меня, но он, возможно, ищет наиболее подходящий для себя бой.

Нам никогда не предлагали такой бой. Это просто я продвигал идею. И продолжаю надеяться», — ответил он.

Президент UFC отказал Макгрегору в поединке с Эдгаром
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