Корнилов встретится с Махиддином 26 октября в Лионе
Действующий чемпион России по тайскому боксу супертяжеловес Кирилл Корнилов следующий поединок проведёт в рамках турнира Glory 70, который состоится 26 октября в Лионе (Франция). Соперником россиянина станет французский боец Нордин Махиддин.
Корнилов выше визави на семь сантиметров, при этом уступает французу в весе. Боевой вес россиянина — 102 кг, в то время как вес Махиддина составляет 107 кг. В настоящий момент у Корнилова и у Махиддина серия из двух поражений. При этом оба ни разу не проигрывали досрочно. От результата предстоящего поединка будет зависеть дальнейшая карьера в Glory обоих бойцов.
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