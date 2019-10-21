Корнилов встретится с Махиддином 26 октября в Лионе

Действующий чемпион России по тайскому боксу супертяжеловес Кирилл Корнилов следующий поединок проведёт в рамках турнира Glory 70, который состоится 26 октября в Лионе (Франция). Соперником россиянина станет французский боец Нордин Махиддин.

Корнилов выше визави на семь сантиметров, при этом уступает французу в весе. Боевой вес россиянина — 102 кг, в то время как вес Махиддина составляет 107 кг. В настоящий момент у Корнилова и у Махиддина серия из двух поражений. При этом оба ни разу не проигрывали досрочно. От результата предстоящего поединка будет зависеть дальнейшая карьера в Glory обоих бойцов.