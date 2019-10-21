Вахитов возобновил полноценные тренировки
Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу 28-летний россиянин Артём Вахитов возобновил полноценные тренировки после травмы руки, полученной в поединке с голландцем суринамского происхождения Донеги Абеной. Встреча бойцов состоялась в июне этого года в Париже.
Видео тренировки Вахитова доступно в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
Вахитов взял паузу, чтобы максимально восстановить повреждённую руку. По его словам, сейчас он чувствует себя отлично и готов приступить к подготовке, как только обозначится дата очередного боя.
Напомним, Вахитов является действующим чемпионом организации Glory в полутяжёлой весовой категории.
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