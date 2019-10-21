Кунченко: не знаю, кто способен победить Хабиба в лёгком весе

Российский боец UFC Алексей Кунчнеко поделился мнением о чемпионе организации в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. По словам Кунченко, он сомневается, что кто-то способен победить Хабиба в лёгком весе.



«Хабиб Нурмагомедов является лучшим спортсменом России. Могу ещё раз это повторить. Хабиб в очередной раз защитил чемпионский пояс UFC. Что он ещё должен доказать? Причём все бои он выигрывает досрочно, в том числе с Конором Макгрегором. Тот же Порье готовился столько времени, а Нурмагомедов его просто снёс. Никто не может с ним ничего поделать.



На данный момент не могу сказать, кто может победить Хабиба в лёгком весе. Возможно, если он перейдёт в полусредний, ему будет посложнее, там физически тяжело», — приводит слова Алексея Кунченко RT на русском.