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Кунченко: не знаю, кто способен победить Хабиба в лёгком весе

Кунченко: не знаю, кто способен победить Хабиба в лёгком весе
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец UFC Алексей Кунчнеко поделился мнением о чемпионе организации в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. По словам Кунченко, он сомневается, что кто-то способен победить Хабиба в лёгком весе.

«Хабиб Нурмагомедов является лучшим спортсменом России. Могу ещё раз это повторить. Хабиб в очередной раз защитил чемпионский пояс UFC. Что он ещё должен доказать? Причём все бои он выигрывает досрочно, в том числе с Конором Макгрегором. Тот же Порье готовился столько времени, а Нурмагомедов его просто снёс. Никто не может с ним ничего поделать.

На данный момент не могу сказать, кто может победить Хабиба в лёгком весе. Возможно, если он перейдёт в полусредний, ему будет посложнее, там физически тяжело», — приводит слова Алексея Кунченко RT на русском.

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