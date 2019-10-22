«Он то и дело порет чушь». Фергюсон бросил вызов лидеру рейтинга UFC
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вызвал на бой Джона Джонса, лидера сводного рейтинга организации вне зависимости от веса. Джонс является действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона.
«Джон Джонс то и дело порет чушь. Хочешь сыграть снова, как сделали мы в колледже? Я поднялся на две весовые категории и готов сделать это снова.
Хочешь сыграть в шахматы? Я стану твоим Гекльберри. Ты превратишься в неандертальца. Общался с твоим папочкой — он знает, кто настоящий чемпион», — написал Фергюсон в своём «твиттере».
Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников российского бойца Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе.
Попавшийся на допинге боец: если Хабиб победит и Фергюсона, пусть дождётся меня
- 22 октября 2019
-
14:49
-
13:48
-
12:41
-
11:26
-
10:51
-
10:00
-
09:22
-
00:49
- 21 октября 2019
-
23:50
-
22:45
-
21:20
-
20:23
-
19:35
-
18:27
-
17:36
-
16:37
-
16:14
-
15:18
-
14:54
-
14:47
-
14:03
-
12:37
-
12:30
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
11:04
-
10:53
-
10:02
-
09:21
-
03:41
-
01:15
-
00:02
- 20 октября 2019
-
23:09
-
21:51
Партнерский контент