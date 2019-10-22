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«Он то и дело порет чушь». Фергюсон бросил вызов лидеру рейтинга UFC

«Он то и дело порет чушь». Фергюсон бросил вызов лидеру рейтинга UFC
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вызвал на бой Джона Джонса, лидера сводного рейтинга организации вне зависимости от веса. Джонс является действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона.

«Джон Джонс то и дело порет чушь. Хочешь сыграть снова, как сделали мы в колледже? Я поднялся на две весовые категории и готов сделать это снова.

Хочешь сыграть в шахматы? Я стану твоим Гекльберри. Ты превратишься в неандертальца. Общался с твоим папочкой — он знает, кто настоящий чемпион», — написал Фергюсон в своём «твиттере».

Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников российского бойца Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе.

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