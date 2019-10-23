Чемпион мира по двум версиям Рамирес встретится с Постолом

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Рамирес (25-0, 17 КО), вероятнее всего, проведёт следующий поединок 14 февраля 2019 года, сообщает Boxingnews24. Его соперником должен стать официальный претендент на пояс по версии WBC и его бывший обладатель Виктор Постол (31-2, 12 КО). Стороны близки к соглашению. Если они не сумеют договориться, то в WBC назначат промуоутерские торги. Гонорары боксёров должны распределиться в процентном соотношении 70 на 30 в пользу Рамиреса.
Ожидается, что победитель этого противостояния в следующем бою встретится с победителем финала Всемирной боксёрской суперсерии в этом же дивизионе. Решающий бой WBSS состоится в предстоящие выходные, в нём встретятся чемпион мира по версии IBF Джош Тэйлор и чемпион мира по версии WBA Реджис Прогрейс.
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