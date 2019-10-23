Бой Волкова не будет главным событием на турнире UFC в Москве

9 ноября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. Планировалось, что его главным событием станет встреча в тяжёлом весе между Александром Волковым и Джуниором дос Сантосом. Однако 22 октября стало известно, что бразилец госпитализирован с бактериальной инфекцией ноги и не сможет выступить в России. Руководство UFC оперативно нашло нового соперника для Волкова, с ним сразится американец Грег Харди.

Но как стало известно, встреча Волков — Харди не получит статус главного события вечера, сообщает MMA Fighting. Главным поединком шоу в Москве станет противостояние в полулёгком весе между Забитом Магомедшариповым и Келвином Каттаром. Волков же станет участником соглавного боя.