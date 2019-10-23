Нурмагомедов слетал в Турцию на матч «Реала» в Лиге чемпионов
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, посетил матч испанского футбольного клуба «Реал», прошедший в Стамбуле. Во встрече, состоявшейся вчера, 22 октября, «Реал» одержал победу над «Галатасараем» со счётом 1:0.
«Это была потрясающая ночь Лиги чемпионов в Стамбуле», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив это сообщение к видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
Ранее Нурмагомедов и его напарник российский боец Ислам Махачев подкололи друг друга на тему футбола. Хабиб вспомнил, как выиграл товарищеский матч, а Ислам ответил, что та победа так и осталась для него единственной на футбольном поле.
Макгрегор рассказал об ожиданиях от боя Хабиба с Фергюсоном
Нурмагомедов и Махачев подкололи друг друга на тему футбола
- 23 октября 2019
-
10:25
-
09:55
-
09:08
-
00:40
-
00:26
- 22 октября 2019
-
23:40
-
22:29
-
21:23
-
20:21
-
19:14
-
18:20
-
17:16
-
15:57
-
14:49
-
13:48
-
12:41
-
11:26
-
10:51
-
10:00
-
09:22
-
00:49
- 21 октября 2019
-
23:50
-
22:45
-
21:20
-
20:23
-
19:35
-
18:27
-
17:36
-
16:37
-
16:14
-
15:18
-
14:54
-
14:47
-
14:03
-
12:37
Партнерский контент