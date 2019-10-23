Нурмагомедов слетал в Турцию на матч «Реала» в Лиге чемпионов

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, посетил матч испанского футбольного клуба «Реал», прошедший в Стамбуле. Во встрече, состоявшейся вчера, 22 октября, «Реал» одержал победу над «Галатасараем» со счётом 1:0.

«Это была потрясающая ночь Лиги чемпионов в Стамбуле», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив это сообщение к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов и его напарник российский боец Ислам Махачев подкололи друг друга на тему футбола. Хабиб вспомнил, как выиграл товарищеский матч, а Ислам ответил, что та победа так и осталась для него единственной на футбольном поле.

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