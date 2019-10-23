Макгрегор рассказал об ожиданиях от боя Хабиба с Фергюсоном

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, поделился мнением об исходе возможного поединка Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе, и Тони Фергюсона. Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова.

«Сложно сказать. Но, если честно, мне кажется, что Хабиб одержит победу. Хотя Тони отличный боец, он падает, поднимается, снова сражается и никогда не устаёт. Но я бы поставил на Хабиба», — сказал Макгрегор на пресс-конференции в Киеве.

Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Его последним соперником был американец Дастин Порье, проигравший Хабибу 7 сентября.

Фергюсон провёл в MMA 28 боёв, в которых одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. В последнем поединке, состоявшемся в июне 2019 года, американец победил Дональда Серроне.

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