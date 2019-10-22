Нурмагомедов и Махачев подкололи друг друга на тему футбола

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, выложил в «Инстаграм» старое фото, на котором он и его напарник Ислам Махачев играют в футбол.
«По-моему, шесть лет прошло, но до сих пор Ислам не смог собрать команду, которая реванширует ту игру. Скажи, где ты сейчас, брат», — подписал фотографию Хабиб.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
Махачев написал в комментариях к посту, что та победа Нурмагомедова так и осталась единственной для него на футбольном поле.
«Это был единственный раз, когда ты выиграл в футбол, и то потому, что за меня играл», — написал боец.
В смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 28 поединков, в которых одержал 28 побед. На счету Махачев 18 побед и одно поражение в MMA.
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