Ли уверен, что Сен-Пьер вернётся в ММА и побьёт Нурмагомедова

Боец UFC Кевин Ли уверен, что Жорж Сен-Пьер ещё вернётся в октагон ради боя с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.



«У меня ощущение, что Жорж вернётся. Он в великолепной форме, и в нём всё ещё есть дух соперничества. Думаю, мы ещё увидим его в октагоне. Посмотрим, как всё разыграется, но если вы спросите меня, то я думаю, что он вернётся.



Думаю, весовая категория сыграет большой фактор в бою с Хабибом Нурмагомедовым. Габариты и опыт Жоржа приведут его к успеху. Он способен справиться со всем арсеналом, который есть у Хабиба. Я сказал ему, что если этот бой случится, то я готов быть его главным спарринг-партнёром», — приводит слова Кевина Ли BJPenn.

Ранее Сен-Пьер не раз заявлял, что рассмотрит возможность возобновления карьеры ради поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Последний также заинтересован в этой встрече.