Макгрегор: Хабиб — трус и не дерётся за Россию. Где его флаг?

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, раскритиковал бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова, но признал, что планирует ещё раз сразиться с ним.

«Он боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерётся с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве.

Я сказал ему: «Беги, но ты всё равно не убежишь от реванша». Я буду драться с Хабибом в Москве, мать Россия увидит этот бой.

Я не считаю, что Нурмагомедов представляет Россию, когда он представлял Россию? Где его флаг? Я представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом. Нурмагомедов не дерётся за Россию», — передаёт слова Макгрегора с пресс-конференции в Москве корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.