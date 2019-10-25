«Мы будем стоять здесь до утра!» Дагестанцы приехали поговорить с Макгрегором

Несколько молодых людей, ожидающих ирландского бойца Конора Макгрегора у отеля «Ритц-Карлтон», дали комментарий на тему происходящего. По их мнению, Макгрегор не выйдет к ним ни при каких обстоятельствах, потому что знает о возможных последствиях.



«Макгрегор затронул наших братьев. Мы приехали сюда, чтобы поддержать их. Что бы ни происходило, мы будем здесь стоять, пока все не разъедутся. Можем ему мнение своё рассказать, если будет возможность. Мы бы с удовольствием увидели его. Только в любом случае его здесь не будет, потому что он знает последствия. Он только для раскрутки боя играет, хочет добиться реванша с Хабибом. Но этого не получится, потому что нет серий побед.



Мы по видео увидели, что все братья здесь собираются. Смотрели прямую трансляцию. Почти два часа уже мы тут. Говорят, что Конор не приедет, но всё равно ждём, надеемся. Хотим, чтобы убеждались люди, что это неправильно, совсем неправильно. Знаем, что охранники не будут пускать к нему, но будем пытаться разговаривать. Даже охранники не помогут! Здесь не один, не два человека.



Конор уже получил от нашего брата Хабиба. Может, он хочет, чтобы болельщики Хабиба что-то натворили. Но тут в любом случае никто лишнего не будет творить. О нём стали забывать люди. Он считает себя великим и героем для всех, но это не так. О нём уже начинают забывать, вообще скоро его не будет. Макгрегор пытается кипиш поднять, чтобы люди поняли, что он существует. Всего лишь хочет реванша.



Что сказали бы в лицо Макгрегору? Что братья-дагестанцы мужественнее и всегда за свои слова отвечают. Один из наших братьев ответил ему в ринге, и этот человек по жизни останется для нас чемпионом. Мы его любим душой и ценим то, что у нас есть такой чемпион. Нам есть у кого брать пример. Мы верим во Всевышнего.



Мы здесь ради Аллаха, ради своего брата. Собрались, чтобы доказать, что у мусульман нет такого. Он задел нашу честь, наше достоинство. Это же некрасиво, неправильно. Мы будем тут до утра, никуда не уйдём», — заявили дагестанцы.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»