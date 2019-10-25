Макгрегор: ирландский зверь пишет из отеля, скоро увидимся

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал сообщение из отеля, к которому подошла группа дагестанцев.



«В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля «Ритц-Карлтон» в центре Москвы. Скоро увидимся», — написал Макгрегор в «Твиттере».



Дагестанцы по-прежнему ждут Макгрегора у отеля. Вероятно, причиной их недовольства стали слова, сказанные Конором на пресс-конференции.



«Хабиб боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерётся с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве», — заявил на пресс-конференции в Москве Макгрегор.

Появилось видео того, как дагестанцы ждут Макгрегора у отеля