Определён состав сборной России на ЧЕ по тайскому боксу

Стал известен состав сборной России по тайскому боксу, который примет участие в чемпионате Европы. Турнир пройдёт с 4 по 10 ноября в столице Беларуси Минске.



Состав сборной России на Чемпионате Европы-2019:



Мужчины

48 кг. Магомедов Абдулла

51 кг. Муртузалиев Чарак

54 кг. Зикрьеёв Асланбек

57 кг. Симонян Армен

60 кг. Мирзабеков Махмуд

63,5. кг Хромов Андрей

67 кг. Балыко Алексей

71 кг. Чангелия Дмитрий

75 кг. Колотыгин Денис

81 кг. Алиев Али

86 кг. Сартаков Михаил

91 кг. Дмитриев Вадим

Свыше 91кг. Петренко Иван



Женщины

45 кг. Колосова Анастасия

48 кг. Петрова Татьяна

51 кг. Гурина Екатерина

54 кг. Дроздова Валерия

57 кг. Климова Мария

60 кг. Винникова Екатерина

63,5. кг Винникова Светлана

67 кг. Шаркова Татьяна

71 кг. Тарасова Анна

75 кг. Павлова Ольга

Свыше кг. Ларионова Ирина



Юниоры

48 кг. Бигрев Егор

51 кг. Колесников Сергей

54 кг. Марченко Даниил

57 кг. Егоров Никон

60 кг. Алиханов Рамазан

63,5 кг. Шахтарин Констанин

67 кг. Гурьянов Ярослав

71 кг. Мухин Алексей

75 кг. Гиясов Мурад

86 кг. Золин Кирилл

91 кг. Коваленко Валерий

Свыше 91 кг. Нажмуддинов Шерзод



Юниорки

45 кг. Дурандина Белла

48 кг. Кудрявцева Алина

51 кг. Иванова Мария

54 кг. Видягина Дарья

60 кг. Лелеко Совья

67 кг. Филатова Диана

75 кг. Клюшникова Екатрина



Старшие юноши

38 кг. Ибрагимов Наби

42 кг. Ледовских Никита

45 кг. Аракелян Давид

48 кг. Магомедов Абубакр

51 кг. Вахабжонов Арабжон

54 кг. Лаврушин Александр

57 кг. Соловьев Сергей

60 кг. Максимов Михаил

63,5 кг. Бондаренко Семен

67 кг. Филатов Сергей

71 кг. Товсултанов Ибрагим

75 кг. Кочеров Егор

81 кг. Лобанов Сергей

Свыше 81 кг. Рыжков Максим



Старшие девушки

42 кг. Шикалова Анастасия

48 кг. Самодурова Елена

51 кг. Олейнюк Лилия

54 кг. Бекметова Амина

60 кг. Синюкова Ангелина

63,5 кг. Карартинян Елизавета

71 кг. Овсепян Виктория



Юноши

32 кг. Шахламджян Артем

34 кг. Восканян Мелик

36 кг. Кесян Артем

38 кг. Умаев Аюб

40 кг. Кувшинов Андрей

44 кг. Евсюков Вячеслав

48 кг. Юнусов Рустам

50 кг. Манукян Жак

58 кг. Кузьмин Юрий

60 кг. Белов Даниил

63,5 кг. Курмышев Игорь

71 кг. Сайк Владислав



Девушки

32 кг. Мозалева Ангелина

38 кг. Русинова Виктория

40 кг. Коваленко Милана

42 кг. Папазян Виктория

44 кг. Браилко Александра

56 кг. Хорошенькова Анна.