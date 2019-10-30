Владимир Кличко может вернуться, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко признался, что может возобновить карьеру в ближайшие годы. По словам Кличко, его привлекает возможность стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Сейчас рекорд принадлежит Джорджу Форману, которому было 45 лет, когда он взял чемпионский пояс.
«Могу ли вернуться? Да, я держу этот вариант. Не собираюсь возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я могу вернуться ради рекорда. Это круто. Джорджу Форману было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это действительно прекрасное достижение», — приводит слова Владимира Кличко Daily Mail.
Владимиру Кличко сейчас 43 года. Кличко-младший провёл 69 поединков в профессиональном боксе, в которых одержал 64 победы (53 — нокаутом). Также он завоевал золотую медаль в супертяжёлом весе на Олимпиаде в Атланте в 1996 году.
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