Бивол дал совет Ковалёву перед боем с Альваресом

Российский боксёр Дмитрий Бивол, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA, дал совет Сергею Ковалёву, обладателю пояса WBO в полутяжёлом весе, перед его боем с Саулем Альваресом, чемпионом мира в среднем весе по версии трёх организаций, и признался, что будет болеть за соотечественника, чтобы потом победить его.
«Я буду на этом поединке в США, буду болеть за Сергея, ну и не буду скрывать: я хочу встретиться с победителем, с чемпионом WBO в полутяжёлом весе, в объединительном поединке.
Задача Сергея — конечно же, удержать Канело на дистанции, и он может это сделать, он хороший боксёр, боксировать с ним непросто, и тому же Канело будет непросто. Посмотрим, насколько Сергей будет готов именно функционально, и будем болеть за него.
Хочется пожелать ему удачи, потому что я знаю, сколько этот человек «пахал» в спорте — много общих знакомых, — просто хочется, чтобы у него всё нормально было», — цитирует Бивола пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».
Бой Альвареса и Ковалёва состоится в Лас-Вегасе 2 ноября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.
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