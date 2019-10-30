Альварес признал, что Ковалёв — самый сильный его соперник

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии трёх организаций мексиканец Сауль Альварес рассказал об ожиданиях от боя с россиянином Сергеем Ковалёвым, чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO.
«У него длинные руки и очень хороший джеб. Он понимает, как надо двигаться по рингу, но мы готовы к этому.
Он мой самый сильный противник, без сомнения, и я сильно рискую, но мы готовы к поединку. У нас есть ум и навыки, чтобы победить Ковалёва», — цитирует Альвареса boxingnews24.
На счету Альвареса 55 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 52 победы и потерпел одно поражение, а ещё два боя завершились вничью. У Ковалёва 34 победы, 3 поражения и одна ничья.
Бой Альвареса и Ковалёва состоится в Лас-Вегасе 2 ноября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.
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