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Е.Тищенко: Ковалёв станет величайшим российским боксёром, если победит Альвареса

Е.Тищенко: Ковалёв станет величайшим российским боксёром, если победит Альвареса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко поделился ожиданиями от поединка между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом.

«Шанс есть всегда, тем более Канело из более лёгкой весовой категории. Но фаворитом всё же будет Альварес. Не думаю, что Сергея могут засудить в США, потому что он популярен там и давно как свой. Но всё возможно, конечно.

Если Ковалёв победит Альвареса, то он будет величайшим российским боксёром — он уже и так вошёл в историю. А победа над Канело станет самым большим событием его карьеры.

Преодолеет ли он проблемы с выносливостью? Ему нужно сделать выводы с прошлых боёв, у него было не так много времени на подготовку — это минус для него, но я думаю, что Сергей сможет преодолеть проблемы с выносливостью.

Не исключаю, что это может быть его последний бой, ведь он уже возрастной боксёр, но решать только ему», — сказал Евгений Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

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