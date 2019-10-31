Е.Тищенко: Ковалёв станет величайшим российским боксёром, если победит Альвареса

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко поделился ожиданиями от поединка между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом.
«Шанс есть всегда, тем более Канело из более лёгкой весовой категории. Но фаворитом всё же будет Альварес. Не думаю, что Сергея могут засудить в США, потому что он популярен там и давно как свой. Но всё возможно, конечно.
Если Ковалёв победит Альвареса, то он будет величайшим российским боксёром — он уже и так вошёл в историю. А победа над Канело станет самым большим событием его карьеры.
Преодолеет ли он проблемы с выносливостью? Ему нужно сделать выводы с прошлых боёв, у него было не так много времени на подготовку — это минус для него, но я думаю, что Сергей сможет преодолеть проблемы с выносливостью.
Не исключаю, что это может быть его последний бой, ведь он уже возрастной боксёр, но решать только ему», — сказал Евгений Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.
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