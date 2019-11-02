Ковалёв перед боем с Альваресом прошёл взвешивание с четвёртой попытки

Российский боксёр Сергей Ковалёв, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций, прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе сегодня, 2 ноября.

Россиянин сумел уложиться в лимит категории лишь с четвёртой попытки. В первый раз стрелка весов под Ковалёвым показала перевес в 120 граммов. Через некоторое время боец, раздевшись до гола, показал нужные 79,37 кг.

Что касается Сауля Альвареса, то у него проблем не возникло, он оказался легче оппонента, весы зафиксировали под ним 78,9 кг.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN Deportes.

Последним соперником Ковалёва был британец Энтони Ярд, которого он победил в августе 2019 года. Альварес в мае 2019 года победил американца Дэниела Джейкобса.

На счету Альвареса 55 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 52 победы и потерпел одно поражение, а ещё два боя завершились вничью. У Ковалёва 34 победы, 3 поражения и одна ничья.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.