Ковалёв — Альварес: прямая онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 6:10 мск

В ночь с 2 на 3 ноября мск в Лас-Вегасе, США, состоится боксёрский поединок, в котором примут участие чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалёв и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций.



Последним соперником Ковалёва был британец Энтони Ярд, которого он победил в августе 2019 года. Альварес в мае 2019-го победил американца Дэниела Джейкобса.



Альварес в 55 поединках в профессиональном боксе одержал 52 победы и потерпел одно поражение, два боя завершились вничью. У Ковалёва — 34 победы, 3 поражения и одна ничья.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес. Ориентировочное начало боя Сергея Ковалёва с Саулем Альваресом — 6:10 мск.

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