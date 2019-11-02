Ковалёв — Альварес: прямая онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 6:10 мск
В ночь с 2 на 3 ноября мск в Лас-Вегасе, США, состоится боксёрский поединок, в котором примут участие чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалёв и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций.
Последним соперником Ковалёва был британец Энтони Ярд, которого он победил в августе 2019 года. Альварес в мае 2019-го победил американца Дэниела Джейкобса.
Альварес в 55 поединках в профессиональном боксе одержал 52 победы и потерпел одно поражение, два боя завершились вничью. У Ковалёва — 34 победы, 3 поражения и одна ничья.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес. Ориентировочное начало боя Сергея Ковалёва с Саулем Альваресом — 6:10 мск.
Крашер попытается помешать Канело стать великим. Ковалёв — Альварес. LIVE
Неделя боя в разгаре! 2 ноября Сергей Ковалёв проведёт поединок жизни. Всё самое главное о встрече Крашера с Канело — здесь.
- 2 ноября 2019
-
12:07
-
11:33
-
09:49
-
08:26
-
07:42
-
04:11
-
02:48
-
00:21
- 1 ноября 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:13
-
20:33
-
19:43
-
19:37
-
18:47
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:02
-
09:17
-
08:11
-
00:59
-
00:47
-
00:41
- 31 октября 2019
-
23:37
-
22:39
-
22:14
Партнерский контент