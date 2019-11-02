Курбанов победил Чавеса и завоевал титул межконтинентального чемпиона WBO
Российский боксёр Магомед Курбанов одержал победу над Диего Чавесом и завоевал вакантный титул межконтинентального чемпиона WBO в первом среднем весе.
Бой проходил в Екатеринбурге в рамках вечера профессионального бокса. Этот поединок стал основным событием вечера.
Курбанов одержал победу единогласным решением судей: 115-112, 117-111 и 116-111.
Ранее Евгений Тищенко защитил титул межконтинентального чемпиона по версии WBO, победив техническим нокаутом представителя Казахстана Ису Акбербаева. Бой завершился после шестого раунда.
Пояс межконтинентального чемпионата WBO Тищенко завоевал в июне 2019 года, победив Абрахама Табула, представлявшего Гану.
Тищенко защитил титул межконтинентального чемпиона WBO, победив Акбербаева
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