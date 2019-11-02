Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Курбанов победил Чавеса и завоевал титул межконтинентального чемпиона WBO

Курбанов победил Чавеса и завоевал титул межконтинентального чемпиона WBO
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Магомед Курбанов одержал победу над Диего Чавесом и завоевал вакантный титул межконтинентального чемпиона WBO в первом среднем весе.

Бой проходил в Екатеринбурге в рамках вечера профессионального бокса. Этот поединок стал основным событием вечера.

Курбанов одержал победу единогласным решением судей: 115-112, 117-111 и 116-111.

Ранее Евгений Тищенко защитил титул межконтинентального чемпиона по версии WBO, победив техническим нокаутом представителя Казахстана Ису Акбербаева. Бой завершился после шестого раунда.

Пояс межконтинентального чемпионата WBO Тищенко завоевал в июне 2019 года, победив Абрахама Табула, представлявшего Гану.

Тищенко защитил титул межконтинентального чемпиона WBO, победив Акбербаева
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019