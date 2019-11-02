Тищенко защитил титул межконтинентального чемпиона WBO, победив Акбербаева

Российский боксёр Евгений Тищенко одержал победу в титульном поединке WBO в весовой категории до 90,71 кг над казахстанцем Исой Акбербаевым. Россиянин защитил титул межконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской организации.
Бой, проходивший в Екатеринбурге, завершился после шестого раунда. Российскому боксёру присудили победу техническим нокаутом.
Пояс межконтинентального чемпионата WBO Тищенко завоевал в июне 2019 года, победив Абрахама Табула, представлявшего Гану.
Тищенко дебютировал в профессионалах в 2018 году и с тех пор провёл уже пять успешных поединков, в том числе и в США. Сейчас боксёр академии единоборств РМК занимает 11-ю строчку в рейтинге WBO и 14-ю — в IBF. Недавно Евгений прилетел в Россию из США, где помогал Тайсону Фьюри в подготовке к поединку с Отто Уаллином.
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