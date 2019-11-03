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Ковалёв по-прежнему надеется стать абсолютным чемпионом мира

Ковалёв по-прежнему надеется стать абсолютным чемпионом мира
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв не считает, что с поражением от Сауля Альвареса ему следует ставить крест на попытках стать абсолютным чемпионом мира в своём дивизионе.

«Что для меня значит такое поражение в 36 лет? Знаю, что я ещё могу стать абсолютным чемпионом мира. Просто чемпионы из моего дивизиона не хотели драться со мной. Этот парень пришёл в нашу категорию и освежил её. У него отличная выносливость, но со мной всё в порядке, это был хороший опыт», — сказал Ковалёв в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.

Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв нокаутом в 11-м раунде проиграл Саулю Альваресу. В результате поражения россиянин расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO.

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