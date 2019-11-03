Сергей Ковалёв упал в глухой нокаут. Пора на пенсию?
Ранним утром 3 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стало противостояние Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва. В ходе боя мексиканец переигрывал россиянина, а в одиннадцатом раунде сумел завершить схватку досрочно, отправив 36-летнего Ковалёва в глухой нокаут.
В связи с четвёртым поражением Ковалёва в профессиональной карьере, «Чемпионат» предлагает поучаствовать читателям в опросе и ответить, стоит ли экс-чемпиону мира завершать карьеру. Напомним, что Ковалёв в прошлом не раз демонстрировал способность восстанавливаться после тяжёлых поражений и дважды возвращал себе утраченный титул.
Пройти опрос можно на платформе Playbuzz.
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