«Думаю, ему хватит». Лебедев считает, что Ковалёву пора закончить карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал поражение Сергея Ковалёва в поединке с Саулем Альваресом.
«Разумеется, это решение, которое он должен принять сам. Но, честно говоря, в его случае о перспективах говорить уже сложно. В своей весовой категории он одержал верх над очень большим количеством соперников. Думаю, ему хватит. Рано или поздно придётся это сделать», — приводит слова Дениса Лебедева RT на русском.
Напомним, утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв потерпел поражение тяжёлым нокаутом от Сауля Альвареса. Ранее Ковалёв сказал, что почувствовал усталость в шестом раунде, поскольку не успел как следует восстановиться после предыдущего боя.
На счету Ковалёва 39 поединков в профессиональном боксе. В них он одержал 34 победы и потерпел 4 поражения, а ещё один бой завершился вничью.
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