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Альварес: вернуться в средний вес будет очень сложно

Альварес: вернуться в средний вес будет очень сложно
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Franchise, обладатель титула WBA Regular в среднем весе и чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сауль Альварес признал, что после боя с Сергеем Ковалёвым ему будет сложно вернуться в среднюю весовую категорию.

«Вероятно, вернуться в средний вес будет очень сложно. Будет непросто сбросить вес, мне всегда тяжело давалась весогонка. Как бы то ни было, мы должны творить историю, и я способен на это», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

Ранним утром 3 ноября мск Сауль Альварес нокаутом в одиннадцатом раунде победил Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира уже в четвёртой весовой категории. Таким образом, он стал четвёртым мексиканцем, кому покорилось это достижение.

Альварес откажется от титула, который он отобрал у Ковалёва
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