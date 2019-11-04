Баду Джек: бой Ковалёва с Альваресом был похож на договорняк

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек поделился впечатлениями от поединка Сергея Ковалёва с Саулем Альваресом. Швед выразил уважение бойцам, но отметил, что схватка была скучной и в большей степени был похожа на договорную.

«Красивый нокаут, хороший удар. В целом бой получился скучным, но следует выразить уважение обоим бойцам. Канело нокатуировал большого парня, но Ковалёв вроде как ничего не делал. Его удары не впечатляли, это было похоже на договорняк или спарринг. Но как бы то ни было, моё уважение Саулю, он сделал свою работу. Побеждал ли он до нокаута? Не знаю, но бой был очень близким», — сказал Джек в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.

3 ноября мск Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалёва и отобрал у того титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.