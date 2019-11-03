Ковалёва отправили в тяжёлый нокаут и, кажется, на пенсию…

2 ноября (3 по времени Москвы) в Лас-Вегасе прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой двух чемпионов своих весовых Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. Россиянин владеет поясом по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Именно этот титул был на кону в минувшей схватке. Мексиканец поднялся на две весовые ради нового ремня, а в его владении уже есть два титула чемпиона по линиям WBC и WBA в среднем весе (до 70,4 кг) и один, регулярный — по версии WBA в суперсреднем весе (до 76,2кг).

Российский чемпион рухнул в тяжёлый нокаут. Как же так… Сергей Ковалёв чуть не улетел с ринга в попытке выиграть главный бой жизни. Крашер снова потерял пояс, но самое страшное — упал в нокаут.

Для Ковалёва бой с Канело стал первым на знаменитой MGM Grand арене, несмотря на то, что карьера его была богата на события и крупные поединки. Для Альвареса этот выход на ринг в центре знаменитой площадки стал седьмым, и именно мексиканец считался безоговорочной «стороной А», как говорят в боксе. Это означает, что Сауль — главная звезда боя, даже несмотря на официальный статус претендента на титул Сергея.

Альварес считается самым кассовым и официально признан самым зарабатывающим боксёром планеты. Для него поединок с Ковалёвым был шансом обзавестись поясом в пятой категории и сделать это в схватке с, пожалуй, самым популярным и статусным чемпионом полутяжёлого веса. К тому же, считается, что по стилю и с учётом близкого окончания карьеры Сергей наиболее удобен для Альвареса, если сравнивать его с другими лидерами дивизиона Биволом и Бетербиевым.

Ковалёву поединок, в котором он — почти безнадёжный андердог (коэффициент на его победу колебался от 4 до 4,5), был нужен по ещё более понятным не посвящённому в бокс человеку. Сергей в свои 36 получил шанс минимум заработать очень много денег, а максимум — вместе с жирным чеком Крашер мог забрать и самый звёздный скальп за всю историю российского бокса. И мало кто потом вспоминал бы о разнице в габаритах соперников.

Перед поединком Ковалёва пугали ударами в корпус от Альвареса. Сауль часто, точно и зачастую убийственно наносит «бади-панчи». Левым в печень он агрессивно завершил свой последний забег в более тяжёлую весовую — пострадало туловище Рокки Филдинга. Сергей отвечал на это, что миф о «слабом корпусе» родился после его поражения Андрэ Уорду, но ведь тогда американец бил вовсе не в корпус, а в запрещённую зону «резинки» и ниже. Также у многих на родине были опасения за «функционалку» Ковалёва. Последние несколько лет Крашеру доводилось уставать во второй половине очень важных боёв, а преждевременно терять силы во встрече с соперником типа Канело — лишаться единственного своего преимущества — мощного удара и физического превосходства.

Оседлать гнедого. Почему наш чемпион не просто может, а должен выносить Канело Ковалёву почти не оставляют шансов против Альвареса. А зря.

На первых минутах боя с Ковалёвым Альварес почти не бил. В основном, он медленно поддавливал россиянина, подходя на расстоянии и принимая некоторые удары Сергея на блок. Крашер не спешил вкладываться и действовал осторожно. Возможно, даже слишком, потому что Альварес начал включаться примерно с третьего раунда, а к шестому его преимущество стало очевидным. Ковалёв в это время выглядел человеком без особого плана на ближайшие 18 минут, хотя до начала боя его тренер Бадди Макгирт обещал сопернику сюрприз.

Во второй половине стало понятно, что если чьи планы и претворяются в жизнь, то это планы мексиканца. Альварес полностью доминировал в ринге над Ковалёвым, был точнее его и будто бы даже мощнее бил, хотя до их встречи такое казалось нереальным. Развязка наступила в концовке. В 11-м раунде Сауль попёр вперёд на Сергея и потряс его ударом справа.

Россиянин отошёл к канатам и возле них пропустил тяжёлый хук слева от мексиканца. После этого удара Крашер оказался в состоянии стоячего нокдауна и, будучи практически без сознания, получил ещё один сокрушительный выстрел с правой от Канело. Теперь уже бывший чемпион мира из России рухнул на канаты и долго не мог подняться на ноги.

Сауль Альварес провёл отличный бой и заслуженно выиграл, но Сергей Ковалёв едва ли показал половину от того, что можно было от него ожидать. При этом у россиянина не были так очевидны проблемы с функциональной подготовкой: до самого конца схватки Ковалёв достаточно энергично двигался и работал, как казалось, с небольшим запасом. Однако что-то мешало Сергею включиться на полную, Крашер словно чего-то ждал и так в итоге не дождался. Теперь 36-летнему Ковалёву стоит задуматься о том, что делать дальше.

Суды, аварии, потери… Ковалёв прожил целую жизнь после прошлого боя в России Последний раз Крашер выступал на родине три года назад, и с тех пор его жизнь круто изменилась.

За бой с Канело он получил немалые деньги, а продолжение карьеры может повлечь за собой неприятные последствия для здоровья. В трёх из четырёх последних поединков Сергей либо был на грани нокдауна, либо падал на пол от ударов в голову. И с каждым разом доставалось россиянину всё сильнее. Наибольший урон чуть ли не за всю карьеру Ковалёв получил сегодня. Возможно, это повод задуматься об уходе.

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