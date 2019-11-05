«Это Америка, здесь можно всё». Президент UFC — о свисте в адрес Трампа

Президент UFC Дэна Уайт отреагировал на свист в адрес президента США Дональда Трампа, который в минувшие выходные посетил турнир организации в Нью-Йорке.

«Президент сказал, что приедет на UFC 244. Это стало полной неожиданностью. Я предложил, чтобы он посетил турнир UFC 245 в Лас-Вегасе, но он сказал, что сможет только в Нью-Йорке, и приехал.

Свист в адрес Дональда? Это же Америка, здесь можно делать что угодно. Американец вправе выбрать любую сторону, которая ему по душе. Как бы то ни было, посещение Трампа стало большой честью для нас», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, ранее американский боец Хорхе Масвидаль нелестно высказался в адрес Трампа, но тот поздравил его с победой, вместо того чтобы обижаться.