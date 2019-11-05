Валуев прокомментировал отказ Альвареса от титула, отобранного у Ковалёва

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал отказ Сауля Альвареса от чемпионства в полутяжёлом весе по версии WBO, добытого в поединке с Сергеем Ковалёвым 2 ноября.

Альварес победил Ковалёва техническим нокаутом в 11-м раунде. После боя стало известно, что мексиканец решил вернуться в средний вес.

«Хоть и немного неожиданно быстро, но предсказуемо. На кону деньги, и немалые деньги.

Оценив риски, штаб Альвареса пойдёт по пути меньшего сопротивления. Хотя я думал, что ему интересно неизведанное. Минус интрига», — написал Валуев в своём «инстаграме».

На счету Альвареса 53 победы в 56 поединках в профессиональном боксе. Мексиканец потерпел одно поражение, а ещё два боя завершились вничью.