Хабиб станет секундантом брата на турнире UFC в Москве

Российский боец Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, кто поможет ему в поединке с немцем Давидом Завадой на турнире UFC в Москве 9 ноября.

Абубакара спросили, кто будет ему секундировать.

«Абдулманап Нурмагомедов (отец Хабиба. — Прим. «Чемпионата»), Хабиб и Хавьер Мендес (тренер Хабиба. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал А. Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Абубакар добавил, что даже не знал, что Хабиб вчера сходил на футбол. Он посетил матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус», в котором российский клуб проиграл со счётом 1:2.

«Не знаю, почему Хабиб не пришел вчера на открытую тренировку. Он вчера целый день был занят. Он пошёл на футбол? Даже не знал, что был футбол», — добавил Абубакар.

