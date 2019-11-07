Хабиб станет секундантом брата на турнире UFC в Москве

Российский боец Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, кто поможет ему в поединке с немцем Давидом Завадой на турнире UFC в Москве 9 ноября.
Абубакара спросили, кто будет ему секундировать.
«Абдулманап Нурмагомедов (отец Хабиба. — Прим. «Чемпионата»), Хабиб и Хавьер Мендес (тренер Хабиба. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал А. Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
Абубакар добавил, что даже не знал, что Хабиб вчера сходил на футбол. Он посетил матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус», в котором российский клуб проиграл со счётом 1:2.
«Не знаю, почему Хабиб не пришел вчера на открытую тренировку. Он вчера целый день был занят. Он пошёл на футбол? Даже не знал, что был футбол», — добавил Абубакар.
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