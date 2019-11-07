Джонс согласился на бой с Рейесом
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс согласился провести бой с непобеждённым бойцом Домиником Рейесом. По словам Джонса, Рейес является более сильным соперником, чем Кори Андерсон.
«Только что мы завершили встречу с тренерским штабом, где изучали карьеры Доминика Рейеса и Кори Андерсона. Вместе мы сошлись во мнении, что Доминик является более опасным бойцом. Именно с ним следующим я и встречусь в октагоне», — написал в своём твиттер-аккаунте Джон Джонс.
Доминик Рейес дебютировал в UFC в июне 2017 года и с тех пор в шести поединках в UFC одержал шесть побед (четыре — досрочно). Общий рекорд Рейеса в ММА — 12-0.
Джон Джонс в 27 поединках одержал 25 побед, один раз проиграл, и один бой был признан несостоявшимся.
- 7 ноября 2019
-
19:38
-
18:58
-
17:50
-
16:38
-
16:04
-
15:09
-
14:25
-
14:10
-
13:37
-
13:27
-
13:12
-
13:00
-
12:18
-
12:01
-
11:02
-
10:15
-
09:26
-
00:47
- 6 ноября 2019
-
23:33
-
23:16
-
22:27
-
21:44
-
20:47
-
18:19
-
17:31
-
16:21
-
15:51
-
14:04
-
13:04
-
12:46
-
11:50
-
11:01
-
10:20
-
09:17
-
00:57
Партнерский контент