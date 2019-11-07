Джонс согласился на бой с Рейесом

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс согласился провести бой с непобеждённым бойцом Домиником Рейесом. По словам Джонса, Рейес является более сильным соперником, чем Кори Андерсон.



«Только что мы завершили встречу с тренерским штабом, где изучали карьеры Доминика Рейеса и Кори Андерсона. Вместе мы сошлись во мнении, что Доминик является более опасным бойцом. Именно с ним следующим я и встречусь в октагоне», — написал в своём твиттер-аккаунте Джон Джонс.



Доминик Рейес дебютировал в UFC в июне 2017 года и с тех пор в шести поединках в UFC одержал шесть побед (четыре — досрочно). Общий рекорд Рейеса в ММА — 12-0.



Джон Джонс в 27 поединках одержал 25 побед, один раз проиграл, и один бой был признан несостоявшимся.