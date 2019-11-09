Харди посоветовал болельщикам не моргать во время боя с Волковым

Американский боец Грег Харди поделился ожиданиями от предстоящего поединка с российским бойцом Александром Волковым на турнире в России.
«Готов устроить в России отличное шоу. Мне нравится ваша страна, я себя здесь отлично чувствую. Что касается самого боя, то я думаю, это будет противостояние двух крупных и хороших бойцов. Люди получат удовольствие от нашего противостояния.
Да Волков всем опасен. У него огромная нокаутирующая мощь, сильнейшие удары ногами. Он по-настоящему сильный тяжеловес. Я был бы не против и пять раундов с ним побиться, и, думаю, он тоже. А ещё он очень разносторонний боец, который неплохо чувствует себя и в борьбе.
Проблемы с выносливостью? Посмотрим, зайдёт ли дело так далеко. В нашем бою всё может решить один удар, поэтому не моргайте во время боя», — приводит слова Грега Харди News.ru.
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