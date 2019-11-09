Завада — о победе над братом Нурмагомедова: Хабиб сказал, что мне повезло

Немецкий боец ММА Давид Завада прокомментировал результат боя с россиянином Абубакаром Нурмагомедовым, двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В дебютном поединке в UFC Абубакар потерпел поражение. Бой был остановлен уже в первом раунде после боевого приёма Завады.

«Конечно, это большая победа. У него большое имя, и победа была важна для меня. Реакция Макгрегора на мою победу? Не приветствую треш-ток, я спортсмен и просто уважаю семью Нурмагомедовых. После боя Хабиб и Абдулманап поблагодарили меня за бой, сказав, что ему не повезло, а мне повезло. Конечно, это называют апсетом из-за того, что у Абубакара большая фамилия, Хабиб — звезда.

Ставил ли на себя? Нет, но многие друзья увлекаются ставками и ставили на меня, так что теперь они должны поделиться», — передаёт слова Завады корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.