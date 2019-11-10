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Перед главными боями на турнире UFC в Москве у россиян 3 победы и 8 поражений

Перед главными боями на турнире UFC в Москве у россиян 3 победы и 8 поражений
Бокс/ММА / ММА 0

На турнире UFC Fight Night 163 в Москве состоялся очередной бой. Российский боец Зелим Имадаев нокаутом проиграл англичанину Дэнни Робертсу.

Пока турнир складывается крайне неудачно для российских бойцов, они одержали лишь 3 победы при 8 поражениях. В статистике отображён и результат боя двух россиян — Сергея Хандожко и Рустама Хабилова.

В заключительных боях турнира Александр Волков встретится с американцем Грегом Харди, а Забит Магомедшарипов — с американцем Келивном Каттаром.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию вечера боёв UFC Fight Night 163.

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