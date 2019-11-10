Ибрагимов — о неудачном бое с Херманом: это не всё на что я способен

Боец UFC Хадис Ибрагимов поделился впечатлениями от неудачного поединка с Эдом Херманом на турнире UFC Fight Night 163, заверив, что он способен на большее. Также россиянин объяснил осечку скомканной подготовкой.

«Всем ас-салам-алейкум! Второе поражение подряд, снова вышел на замену, поломал нос в первом раунде, дышать было сложно. Готов был лучше, чем в прошлый раз, но это не всё на что я способен! К следующему бою пройду полный лагерь и надеюсь на иной исход событий! Всем спасибо за слова поддержки. У меня всё хорошо, совсем скоро намерен возобновить тренировочный процесс», — написал Ибрагимов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, Ибрагимов проиграл Херману решением судей.