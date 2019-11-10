Харди: поражению от Волкова нет оправданий

Боец UFC Грег Харди поделился впечатлениями от поражения от Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 163, который прошёл вчера, 9 ноября, в Москве.

«Поражению нет оправданий. Ни единого оправдания. Я дрался с отличным соперником и, очевидно, опустошён из-за неудачи. Всё просто, я дрался недостаточно хорошо. Сказать такое себе после боя — самое сложное. Но я не заслужил победу», — приводит слова американца BJPenn.

Напомним, это был уже пятый поединок Грега Харди в 2019 году. В предыдущих четырёх он дважды победил, один раз проиграл, а ещё одна встреча была признана несостоявшейся. Что касается Александра Волкова, то он провёл первый поединок после поражения от Деррика Льюиса, которое он потерпел в октябре 2018 года.