Харди: поражению от Волкова нет оправданий
Боец UFC Грег Харди поделился впечатлениями от поражения от Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 163, который прошёл вчера, 9 ноября, в Москве.
«Поражению нет оправданий. Ни единого оправдания. Я дрался с отличным соперником и, очевидно, опустошён из-за неудачи. Всё просто, я дрался недостаточно хорошо. Сказать такое себе после боя — самое сложное. Но я не заслужил победу», — приводит слова американца BJPenn.
Напомним, это был уже пятый поединок Грега Харди в 2019 году. В предыдущих четырёх он дважды победил, один раз проиграл, а ещё одна встреча была признана несостоявшейся. Что касается Александра Волкова, то он провёл первый поединок после поражения от Деррика Льюиса, которое он потерпел в октябре 2018 года.
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