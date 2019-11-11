Норткатт: не понимаю логику Дэны Уайта
Боец ММА Сейдж Норткатт признался, что не понял логики президента UFC Дэны Уайта. Уайт после поражения Норткатта от Космо Алешандре и травмы предложил Норткатту завершить профессиональную карьеру бойца.
«Не понимаю логики президента UFC Дэны Уайта. Зачем он говорит такое после моей травмы? До этого он желал мне успехов, а теперь говорит прямо противоположное. Часть его бойцов ушла в ONE. Думаю, у него были на них планы, но я рад драться в ONE. Надеюсь, что смогу достичь успеха здесь», — приводит слова Сейджа Норткатта BJPenn.
Норткатт получил восемь переломов лучевой кости в дебютном поединке с Космо Алешандре в промоушене.
- 11 ноября 2019
-
21:47
-
20:52
-
19:32
-
18:49
-
17:57
-
16:19
-
15:13
-
14:00
-
13:20
-
12:23
-
11:48
-
11:01
-
10:40
-
09:58
-
09:36
-
09:23
-
00:36
- 10 ноября 2019
-
23:59
-
23:38
-
22:52
-
22:01
-
19:40
-
18:48
-
17:43
-
16:40
-
15:44
-
14:36
-
13:19
-
12:05
-
11:36
-
10:20
-
10:16
-
09:47
-
09:00
-
08:32
Партнерский контент