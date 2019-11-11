Норткатт: не понимаю логику Дэны Уайта

Боец ММА Сейдж Норткатт признался, что не понял логики президента UFC Дэны Уайта. Уайт после поражения Норткатта от Космо Алешандре и травмы предложил Норткатту завершить профессиональную карьеру бойца.



«Не понимаю логики президента UFC Дэны Уайта. Зачем он говорит такое после моей травмы? До этого он желал мне успехов, а теперь говорит прямо противоположное. Часть его бойцов ушла в ONE. Думаю, у него были на них планы, но я рад драться в ONE. Надеюсь, что смогу достичь успеха здесь», — приводит слова Сейджа Норткатта BJPenn.



Норткатт получил восемь переломов лучевой кости в дебютном поединке с Космо Алешандре в промоушене.