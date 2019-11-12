В UFC отчислили бывшего двукратного претендента на титул

Руководство UFC приняло решение отчислить из лиги бывшего двукратного претендента на титул чемпиона организации в лёгком весе Гилберто Мелендеса, сообщает MMA Fighting.

Боец пришёл в лигу в статусе чемпиона Strikeforce в 2013 году и сразу же получил титульный бой. Тогда он решением судей уступил Бенсону Хендерсону. После победы над Диего Санчесом он снова получил тайтл-шот, но на этот раз проиграл Энтони Петтису. За этим последовало ещё четыре поражения кряду, последнее из которых он потерпел летом 2019 года от Арнольда Аллена.

За время, проведённое в организации, он бился также с Эдди Альваресом, Джереми Стивенсом и Эдсоном Барбозой. Пока неизвестно, продолжит ли 37-летний боец карьеру в других промоушенах.