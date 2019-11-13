Бузова: не слежу за количеством подписчиков Хабиба в «Инстаграме»
Популярная ведущая, блогер и певица Ольга Бузова рассказала, что не следит за количеством подписчиков на странице чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме». Между ней и бойцом идёт негласная дуэль по этому показателю. После предыдущей победы Хабиба над Дастином Порье он обогнал певицу. На данный момент у него 18 млн подписчиков, в то время как у Бузовой 16,5 млн.
"«Инстаграм» часть моей жизни и люди привыкли, что я постоянно освещаю свою жизнь. Когда я пропадаю на день или два, люди пишут моей семье. Даже не хочу думать, если отключат «Инстаграм». Я не слежу за количеством подписчиков у Хабиба, но у меня скоро будет 16,5 млн", — сказала Бузова в интервью, размещённом на YouTube-канале Love Radio.
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