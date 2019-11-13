Альварес заявил, что согласился бы на ещё один бой с Головкиным лишь ради денег
Мексиканский боксёр Сауль Альварес, который 2 ноября победил россиянина Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO, рассказал, что согласился бы в третий раз выйти на ринг с представителем Казахстана Геннадием Головкиным только в том случае, если ему предложат достаточно денег.
Альварес и Головкин уже провели два поединка. В сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а год спустя мексиканец одержал победу решением судей.
«Я дрался с ним 24 раунда и победил его. Он больше не является вызовом для меня.
Большие деньги – вот что может заставить меня драться с Головкиным ещё раз. Если мне сделают хорошее предложение с точки зрения бизнеса — посмотрим», — цитирует Альвареса BoxingScene.
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