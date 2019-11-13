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Диаз вернул фанату деньги, которые тот поставил на победу Нейта над Масвидалем

Диаз вернул фанату деньги, которые тот поставил на победу Нейта над Масвидалем
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, который на турнире UFC 244 в Лас-Вегасе уступил Хорхе Масвидалю техническим нокаутом в третьем раунде, вернул фанату деньги, которые тот проиграл на ставке на победу Диаза, сообщает BJPenn.

Фанат написал Диазу в комментариях и сообщил, что он проиграл деньги, поставив на его победу в поединке с Хорхе Мависдалем, и вынужден жить в своей машине, поскольку эти деньги предназначались для оплаты аренды жилья.

Диаз отреагировал на сообщение фаната и пообещал ему вернуть проигранную сумму. Болельщик признался в личной переписке с Диазом, что история со сном в машине была шуткой, однако это не остановило Нейта от отправки денег фанату. Вскоре болельщик Диаза сообщил, что Диаз отправил ему даже больше, чем он проиграл на ставке.

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